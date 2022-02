SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 80 % de promotion sur plus de 300 jeux salués par la critique !

Sony Interactive Entertainment n'aime pas laisser les joueurs sans promotions sur le PlayStation Store. Alors en cette semaine de fin des soldes dédiés aux jeux à moins de 20 €, il est temps de profiter d'une nouvelle vague de réductions consacrée aux Choix des Critiques, une sélection de titres salués pour leurs qualités.

Il y a pas moins de 331 produits à prix cassé jusqu'au 17 février, dont plusieurs nouveautés PS5 à 59,99 €, Call of Duty: Vanguard à 45,49 €, It Takes Two à 19,99 €, Kena: Bridge of Spirits à 27,99 €, Final Fantasy VII Remake à 27,99 €, God of War et A Plague Tale: Innocence à 9,99 € ou encore Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 à 22,49 €. Vous pouvez retrouver l'intégralité des offres (allant jusqu'à -80 % de rabais) via vos consoles ou directement sur le site en ligne.

