SOLDES du PlayStation Store : plus de 500 jeux et DLC en promotion à moins de 20 € !

Après 2 vagues de Super promo de janvier, le PlayStation Store enchaîne avec une nouvelle opération commerciale. Ce sont les récurrents Jeux à moins de 20 € qui sont de retour, pour des promotions valables jusqu'au 3 février 2022. Il y a au total plus de 500 titres et DLC à prix cassé, avec jusqu'à 90 % de réduction sur ces produits. Une fois encore, vous devriez facilement y trouver des jeux pour grossir votre ludothèque.

Envie d'un Assassin's Creed Odyssey - Deluxe Edition à 19,54 € ? D'un Concrete Genie à 9,99 € ? D'un Deus Ex: Mankind Divided à 9,99 € ? D'un Mad Max à 6,99 € ? D'un Mighty No. 9 à 2,99 € ? D'un Tales of Zestiria à 7,99 € ? Ou d'un Anthem : Édition Légion de l'Aube à 7,99 € ? Alors, rendez-vous directement sur le PlayStation Store ou sur le site en ligne pour découvrir ces offres.

Achat d'une carte PSN