SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 90 % de réduction sur plus de 500 jeux et DLC avec les promotions d'Halloween !

Comme l'Epic Games Store, le PlayStation Store propose aussi des promotions spéciales sur des jeux qui font peur (mais pas que) pour la période d'Halloween. Plus de 552 références sont ainsi en promotion avec des rabais allant jusqu'à -90 %, valables jusqu'au 4 novembre 2021.

Nous pouvons ainsi acheter The Evil Within pour 9,99 €, Afterparty pour 7,99 €, Code Vein pour 14,69 €, Darksiders: Fury's Collection - War and Death pour 7,99 €, Resident Evil Village pour 39,98 €, The Dark Pictures: Man of Medan pour 9,89 € ou encore The Walking Dead: The Telltale Definitive Series pour 29,99 €. Pour découvrir l'intégralité des offres, ça se passe par ici.



