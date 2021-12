SOLDES du PlayStation Store : fêtez Noël avec jusqu'à 90 % de réduction sur plus de 1 800 jeux et DLC PS4 et PS5 grâce aux Super promo de janvier !

Les Offres de fin d'année n'ont pas encore touché à leur fin que le PlayStation Store rempile avec une opération encore plus forte. Les Super promo de janvier débarquent avec un peu d'avance sur le mois en question, histoire de nous laisser faire nos emplettes pour les fêtes et éventuelles vacances de fin d'année.

Envie d'un Assassin's Creed Valhalla ou d'un FIFA 22 à 34,99 € ? D'un Ghost of Tsushima's Director's Cut à 49,69 € ? D'un Cyberpunk 2077 à 24,99 € ? D'un The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition à 9,99 € ? D'un Hades à 19,99 € ? Alors, c'est le moment de craquer ! Les réductions sont valables jusqu'au 8 janvier à 00h59 et vous pouvez retrouver les 1 842 références concernées avec jusqu'à 90 % de rabais sur vos PS4 et PS5 ou directement sur le site en ligne.

