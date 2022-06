SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 90 % de promo sur les jeux de science-fiction avec les Réductions S-F !

Après avoir dégainé 3 opérations promotionnelles la semaine passée, Sony Interactive Entertainment faiblit logiquement la voile du côté des promotions du PlayStation Store. Il a cependant une nouvelle initiative à proposer cette semaine avec les Réductions S-F, valables jusqu'au 14 juillet 2022 à 00h59.



Elles vont jusqu'à 90 % de rabais, et ne concernent que 179 produits, mais même s'il ne s'agit pas des plus grosses soldes de l'histoire, il y a tout de même de quoi se faire plaisir. Nous pouvons ainsi acheter Marvel's Guardians of the Galaxy : Édition Numérique Deluxe pour 9,99 €, Fallout 4 à 9,99 €, Digimon World: Next Order à 9,59 € ou encore Mirror's Edge Catalyst à 6,99 €.

Achat d'une carte PSN