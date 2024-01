SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à -75 % de remise sur des jeux populaires avec l'offre Choix des critiques et des Jeux à moins de 15 €

S'il reste encore quelques heures pour profiter des Offres de la nouvelle année sur le PlayStation Store, les prochaines remises ont d'ores et déjà été dévoilées. Ce sont donc les Choix des critiques qui vont être disponibles pendant deux semaines, jusqu'au jeudi 15 février à 00h59. Là encore, il nous est promis jusqu'à 75 % de réduction sur une sélection de jeux et contenus dont une liste fournie par le PlayStation Blog est à retrouver en page suivante. Des Jeux à moins de 15 € sont également disponibles jusqu'à la même date.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres via l'un de ces liens ici, là et là (il semble y avoir quelques bugs actuellement). Au programme, Armored Core VI: Fires of Rubicon dès 48,99 €, Hogwarts Legacy à partir de 41,99 €, Mortal Kombat à 44,99 €, Assassin's Creed Mirage dès 34,99 €, Cyberpunk 2077 : Édition Ultime à 52,49 € ou encore Yakuza: Like a Dragon pour seulement 11,99 €.

Si vous cherchez des jeux en réalité virtuelle, Green Hell VR est à 19,49 €, Arizona Sunshine 2 est disponible à partir de 39,99 € et Creed: Rise to Glory - Championship Edition à 25,99 €. Et vous ne trouverez sans doute pas mieux, Star Wars: Squadrons est vendu 1,99 € seulement, tandis que Batman: Arkham VR est à 2,99 € !

Achat d'une carte PSN :