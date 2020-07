SOLDES : Third Edition brade ses livres et sort un ouvrage sur Fullmetal Alchemist

Les soldes d'été 2020 ont officiellement débuté ce matin en France, Third Edition en profite donc pour lancer quelques promotions sur ses ouvrages, traitant pour rappel de sagas vidéoludiques bien connues, de genres et parfois de cinéma d'animation ou de mangas. C'est d'ailleurs le thème du dernier livre de Mariela González.

Fullmetal Alchemist. Derrière la porte de la vérité revient ainsi sur l'œuvre de Hiromu Arakawa, un shônen culte adapté en anime et en live action, mais qui traite de sujets un peu plus originaux que la quête initiatique d'un jeune héros, comme la plupart des mangas du genre. Le titre revient ainsi sur la carrière de l'auteure, la création du manga et des différentes séries animées, sans oublier d'analyser l'œuvre dans son ensemble. Et, oui, Mariela González aborde également le sujet des jeux vidéo FMA. Fullmetal Alchemist. Derrière la porte de la vérité est disponible contre 24,9 € sur le site de Third Edition en version classique ou en First Print contre 29,9 €, avec une couverture signée Xavier Collette, une jaquette réversible, un ex-libris et le livre au format numérique, également trouvable seul pour 11,99 €.

Concernant les soldes, il y a de quoi faire, le catalogue de Third Edition est varié avec des promotions de -50 % sur des ouvrages traitant de Final Fantasy, Half-Life, Silent Hill, Skyrim, BioShock, Persona, Mass Effect, Dark Souls, The Legend of Zelda, Fallout, Uncharted, Diablo ou encore Kingdom Hearts. Des livres à retrouver sur cette page dédiée, jusqu'au 11 août prochain. Si vous voulez vous plonger dans un univers sombre, Berserk: À l'encre des ténèbres de Quentin « Alt 236 » Boëton est vendu 24,9 € sur Amazon.fr.