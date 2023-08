Somerville : le jeu d'aventure SF par le créateur de Limbo et Inside annoncé et daté sur PlayStation

Dino Patti a pendant longtemps été connu comme le cofondateur de Playdead, un studio célèbre pour les jeux d'aventure et de plateforme Limbo et Inside. Mais le concepteur a décidé de fonder un nouveau studio, Jumpship, qui a accouché de Somerville en fin d'année dernière. Le titre va très prochainement débarquer sur de nouvelles plateformes.

Déjà disponible sur PC et Xbox, Somerville vient d'être annoncé sur PlayStation 4 et PS5, avec une date de sortie fixée au 31 août 2023. Le jeu d'aventure et de science-fiction prend place après une catastrophe qui a dispersé notre famille, les joueurs devront renouer des liens tout en parcourant une Terre changée à jamais, avec ce qu'il faut d'énigmes, de phases de plateforme et de fins multiples.

