TGA 2021 : Somerville, encore un trailer de gameplay alléchant sur fond de science-fiction, dans la lignée de Limbo et Inside

Nous attendons toujours des nouvelles du prochain jeu de Playdead, le studio derrière Inside et Limbo. Dans le même temps, le co-créateur de ces licences, Dino Patti, a monté sa propre équipe dénommée Jumpship, avec qui il planche sur un jeu dans la même veine, Somerville.

Le projet avait montré son univers de science-fiction avec une bande-annonce de gameplay à l'E3, et est revenu sur le devant de la scène aux Game Awards 2021 avec un quatrième teaser du genre. Les plans sont incroyables et dans la veine des titres de Playdead, mais le scénario sur fond de catastrophe provoquée par des extraterrestres et de famille séparée reste très flou. Nous pouvons tout de même nous délecter de mystérieux vaisseaux, de courses-poursuites avec des robots rapides, et de manifestations surnaturelles intrigantes.

Les plans n'ont pas changé pour Somerville : il reste prévu pour 2022, d'abord seulement sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

