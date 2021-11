Sonic : un concert virtuel avec Steve Aoki annoncé par SEGA

Sont nés un 30 novembre Sébastien Tellier, Elisha Cuthbert ou encore Magnus Carlsen, mais également Steve Aoki. Sonic, le hérisson bleu de SEGA célèbre son anniversaire depuis quelques mois déjà, mais la firme japonaise a fait appel au DJ américain pour l'évènement, promettant déjà un moment magique.

SEGA nous donne donc rendez-vous le 30 novembre 2021 pour découvrir Sonic the Hedgehog X Steve Aoki, un concert virtuel qui sera à suivre à partir de 21h00 sur YouTube et Twitch. Le DJ et producteur nous emmènera dans un monde numérique inspiré des niveaux Green Hill Zone, Chemical Plant et autres, avec un set d'une heure mélangeant des titres originaux de Steve Aoki et des versions remixées des thèmes de Sonic, allant de l'époque Mega Drive à aujourd'hui.

En attendant ce concert à la fin du mois, Steve Aoki nous emmène déjà dans les coulisses de sa réalisation en parlant de son intérêt pour Sonic, dans une vidéo à découvrir ci-dessus.

