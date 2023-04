SPOILERS Horizon Forbidden West: Burning Shores, un bisou lesbien énerve des joueurs, la note du DLC descendue sur Metacritic

Il n'y a rien de pire qu'une romance lesbienne pour réveiller les instincts grégaires d'une partie de la communauté des gamers. The Last of Us Part II, qui mettait en scène une héroïne ouvertement homosexuelle et un autre personnage féminin au mental et au physique musclés (et hétérosexuel), avait déjà énervé les joueurs conservateurs du monde entier. Une autre production de PlayStation Studios vient d'en faire les frais : Horizon Forbidden West. Attention aux spoilers, l'affaire fait directement référence à la fin du DLC Burning Shores sorti la semaine dernière.

Vous vous souvenez de Seyka, la nouvelle alliée d'Aloy que Guerrilla avait décrit comme un personnage important de l'extension ? Eh bien, il se trouve qu'il est possible de créer une romance avec elle au fil des dialogues et, à terme, de lui lâcher un bisou d'adieu avant une obligatoire séparation pour retourner au combat, pourquoi pas dans une prochaine aventure. Suivant les choix des joueurs, il est aussi possible de ne pas déclencher le baiser entre les deux femmes, ajoutant Seyka à la liste des prétendants repoussés par Aloy, dont bien des dialogues passés laissaient la porte ouverte à une homosexualité ou bisexualité.

Vous l'aurez facilement deviné, il n'en a pas fallu plus que cette embrassade sur la bouche pour attiser la haine d'une partie des joueurs. Beaucoup ont déversé leur homophobie sur les réseaux sociaux et sur Metacritic, où des centaines de critiques négatives et de zéros ont été attribués, faisant descendre la note du public à 3,2/10. Presque toutes ne mentionnent pas du tout le contenu de Burning Shores, mais dénoncent le côté « LGBT+ puant » de l'expérience, une aventure qui répond à « l'agenda gay », « de la politique et de la propagande » ou encore « une rencontre lesbienne juste pour plaire à la culture woke ». De quoi remplir le bingo du parfait réactionnaire, sans grand-chose de plus derrière.

Comme toujours, n'oublions pas que la minorité énervée fera toujours plus de bruit que la majorité silencieuse, qui profite elle certainement en grande partie de ce DLC salué par la presse spécialisée. Au milieu de tout cela, notons tout de même la présence de plusieurs critiques dures, mais tournées vers le contenu, des joueurs se plaignant du manque d'originalité et d'intérêt de l'extension, ou même de cette amourette qui ne correspondrait pas à l'image qu'ils se faisaient de l'indépendante et guerrière Aloy : il y a donc peut-être à redire sur les qualités narratives et ludiques de Burning Shores, mais certainement pas selon les termes utilisés par une partie de la communauté.



