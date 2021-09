Star Fox Zero : PlatinumGames aimerait bien le porter sur Switch

Il y a cinq ans, Nintendo et PlatinumGames sortaient Star Fox Zero, un jeu d'aventure et d'action avec Fox McCloud et ses amis, exclusivement sur Wii U. Le titre a reçu un accueil plutôt chaleureux, mais le directeur du studio de développement aimerait bien que son jeu ait droit à une seconde vie.

Atsushi Inaba s'est en effet entretenu avec VGC au sujet de Star Fox Zero, et il est partant pour faire un portage afin de le faire découvrir à davantage de joueurs :

C'est dommage que les gens ne puissent plus jouer à d'anciens jeux parce qu'ils sont bloqués sur une plateforme, donc bien sûr que, si c'est possible, nous aimerons porter d'anciens jeux sur de nouvelles plateformes.

Mais bien évidemment, ce n'est pas à lui d'en décider, car c'est Nintendo qui détient les droits de la franchise, et PlatinumGames ne peut rien faire sans l'accord du constructeur, comme le rappelle Atsushi Inaba.

La chose importante à retenir, c'est que c'est une licence de Nintendo, les idées viennent de Miyamoto-san. Nous devons respecter ce que Miyamoto-san veut faire.

Croisons maintenant les doigts pour que Shigeru Miyamoto, directeur créatif chez Nintendo, entende ce message et envisage de porter Star Fox Zero sur Switch. Si vous avez encore une Wii U, le jeu est à 17,71 € sur Amazon.

Lire aussi : PlatinumGames : le directeur de Bayonetta 2 et Star Fox Zero quitte le studio