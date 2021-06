Star Wars Jedi: Fallen Order, les versions PS5 et Xbox Series X et S sont disponibles

Disponible sur PS4, Xbox One et PC depuis la fin d'année 2019, Star Wars Jedi: Fallen Order a d'abord eu droit à un patch améliorant ses performances sur la nouvelle génération de console avant qu'Electronic Arts et Respawn Entertainment n'annoncent que de véritables versions next-gen verraient le jour. Nous n'avions alors eu aucune date quant à la mise à disposition de ces éditions PS5 et Xbox Series X|S, si ce n'est un vague « été 2021 » et la promesse qu'elles seraient gratuites pour les possesseurs du jeu sur old-gen. Eh bien, tout semble indiquer une sortie prochaine, à minima sur la machine de Sony.

Selon nos confrères de TheGamer, la sortie de Star Wars Jedi: Fallen Order sur PS5 surviendrait pas plus tard que ce vendredi 11 juin. Clairement, nous pouvons donc nous attendre à une annonce imminente de la part des studios, mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'une version physique serait prévue à cette même date, d'ores et déjà entre les mains de revendeurs. Oui, drôle de manière de procéder. Difficile de dire si les Xbox Series seront également concernées, mais ce qui est certain, c'est que la liste des Trophées sur PS5 est désormais active, identique à celle sur PS4.

Il ne nous reste plus qu'à patienter en attendant l'évidente confirmation. Vous pouvez acheter le jeu au prix de 29,99 € à la Fnac.



Mise à jour : bien qu'Electronic Arts n'aie toujours pas daigné s'exprimer sur le sujet, Star Wars Jedi: Fallen Order est dès à présent disponible sur PS5, notamment sur le PlayStation Store. De nombreux joueurs ont déjà pu faire la mise à niveau de leur exemplaire PS4 et rapporté les faits sur les réseaux. Et il fallait s'en douter, les Xbox Series X|S n'ont pas été mises de côté et sont aussi concernées, du moins pour l'édition numérique, aucune nouvelle version physique n'ayant fait parler d'elle.

Lire aussi : TEST de Star Wars Jedi: Fallen Order, la Force est grande en Respawn !