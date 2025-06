Borderlands 4 ne compte pas ruiner les joueurs... sauf si vous souhaitez obtenir tout son contenu

La tarification des jeux vidéo est devenue un sujet épineux du côté des gros éditeurs, encore plus depuis que Nintendo a lancé Mario Kart World à 79,99 € en dématérialisé et 89,99 € en physique, même si les revendeurs le proposent à moins cher. Cela a immédiatement questionné la réelle possibilité d'un Grand Theft Auto VI à 100 $ et ainsi le positionnement de Take-Two Interactive, son éditeur. Quelques jours après la diffusion de la deuxième bande-annonce de ce futur blockbuster, la révélation du tarif assez abordable de Mafia: The Old Country venait nous rassurer quant à la manière dont 2K Games comptait gérer cette question. Cela n'a pourtant pas empêché Borderlands 4 de faire couler de l'encre quant à ce même sujet. À la PAX East, Randy Pitchford avait alors été interrogé, mais disait n'en savoir rien. Il avait apporté une réponse tout à fait nuancée et logique, avant de se montrer plus incisif sur Twitter / X en déclarant qu'un vrai fan trouverait bien le moyen de se le procurer, même à 80 $. Il ne faudra pas aller jusque là pour profiter de ce nouvel épisode... du moins dans sa version de base et avec un avantage en jouant sur PC.

Les précommandes de Borderlands 4 viennent enfin d'ouvrir et le coût d'entrée à Kairos ne sera pas forcément plus onéreux que celui de son prédécesseur sorti en 2019 selon où vous y jouerez ! Comme Randy Pitchford l'avait expliqué, l'objectif de 2K Games est de vendre un maximum de copies, ce n'est donc pas étonnant de le voir afficher le FPS à 69,99 €... sur ordinateurs. Pour ne pas changer, sur consoles, il faudra ressortir un billet de plus pour le payer 79,99 €, du moins en Europe, car aux États-Unis, ce sera 69,99 $ pour tout le monde...

De plus, certains pays ne vont clairement pas être gâtés, comme l'Australie où l'édition standard est à 119,95 AU$ sur consoles, soit la même valeur que Mario Kart World en physique. C'est clairement un sacré bazar...

Mais ce n'est pas tout. Deux autres éditions numériques vont comme à l'époque venir gonfler tout ça et l'inflation est clairement passée par là puisqu'il faudra débourser 129,99 € pour tout obtenir, contre seulement 99,99 € précédemment, même s'il est difficile de comparer les DLC inclus compte tenu de la nouvelle direction prise par le jeu. Oui, vous avez bien lu, pour obtenir l'intégralité du contenu prévu, il faudra presque littéralement payer le double. C'est malheureusement de cette manière que les éditeurs font désormais leur beurre. Et là, comme par hasard, tout le monde est logé à la même enseigne, peu importe la plateforme voire la région, puisque nous voyons être affiché 129,99 $ outre-Atlantique.

Voyons à présent ce qui nécessitera de débourser autant.

Bonus de précommande Pack Gloire dorée (disponible à l'achat séparément après la sortie) :

Trois skins : Chasseur de l'Arche, arme et Drone ÉCHO-4 !

Édition Standard - 69,99€ (PC) / 79,99€ (PS5, Xbox Series X|S) Le jeu Borderlands 4. Édition Deluxe - 99,99 € Le jeu Borderlands 4.

Skin d'arme Furie du Faucon ardent.

Lot de Pack Prime :

4 zones uniques, avec de nouvelles missions et des boss uniques ;



4 Cartes de l'Arche avec des défis et des récompenses uniques ;



Du nouveau matériel et de nouvelles armes ;



De nouveaux cosmétiques de Chasseur de l'Arche ;



4 nouveaux véhicules avec de nouveaux cosmétiques.

Édition Super Deluxe - 129,99 € Le contenu de l'édition Deluxe.

Pack Ordre décoratif :

4 Skins Chasseur de l'Arche ;



4 Têtes Chasseur de l'Arche ;



4 Corps Chasseur de l'Arche.

Pack Chasseur de l'Arche :

2 nouveaux Chasseurs de l'Arche jouables ;



2 nouveaux Packs Histoire, avec une nouvelle histoire et des missions secondaires ;



2 nouvelles cartes des régions ;



Du nouveau matériel et de nouvelles armes ;



De nouveaux cosmétiques de Chasseur de l'Arche ;



De nouveaux cosmétiques ÉCHO-4.

Il a de plus été précisé que le Pack Prime sera composé de quatre DLC post-lancement, soit à priori l'équivalent du Season Pass de Borderlands 3, du moins il faut l'espérer. Quant au Pack Chasseur de l'Arche, il réunit de son côté deux DLC qui raviront les joueurs puisqu'ils permettront d'incarner tout autant de personnages inédits comme à l'époque de Borderlands 2. Il sera possible de les acheter séparément, de même que leurs contenus.

Et rassurez-vous, il y aura bien une sortie au format physique sur consoles et ce pour les trois éditions en Europe, mais seulement la standard et la Super Deluxe en Amérique du Nord.

Pour rappel, la date de sortie de Borderlands 4 est fixée au 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits chez Gamesplanet. Une version Switch 2 est prévue, mais sortira donc plus tard.

