Borderlands 4 à 80 $ ? Randy Pitchford s'exprime et ça ne plaît pas du tout aux fans

Les joueurs ont rendez-vous à la rentrée pour découvrir Borderlands 4, le prochain jeu de Gearbox Software et 2K Games. Si la date de sortie a été officialisée en début d'année, avant d'être même avancée de quelques jours tout récemment, le prix de vente de Borderlands 4 reste pour le moment inconnu et cela inquiète un peu les joueurs. 2K Games appartient à Take-Two Interactive, également éditeur de GTA VI, un jeu dont le prix pourrait faire très mal au portefeuille. Mais 2K Games édite aussi Mafia: The Old Country, disponible en précommande à petit prix.

Alors, à quelle sauce vont être mangés les fans de Borderlands ? Sur X/Twitter, un joueur a interpellé Randy Pitchford, CEO de Gearbox, pour lui assurer que « beaucoup de joueurs ne vont pas payer 80 dollars » pour Borderlands 4. Le responsable du studio a répondu, avec une déclaration qui a agacé les fans :

A) Ce n'est pas mon choix. B) Si vous êtes un vrai fan, vous trouverez forcément un moyen d'y parvenir. Mon magasin de jeux local proposait Starflight pour Sega Genesis (nom de la Mega Drive en Amérique du Nord, ndlr) à 80 $ en 1991, alors que je venais de terminer mes études secondaires et que je travaillais au SMIC dans un glacier de Pismo Beach, et j'ai trouvé un moyen de le concrétiser.

Selon Randy Pitchford, les « vrais fans » de Borderlands auraient donc les moyens de dépenser 80 $ pour un jeu vidéo, qu'importe leur situation financière. Et si vous préférez utiliser votre argent pour d'autres obligations, comme un loyer ou des factures, c'est que vous n'êtes pas un vrai fan de la licence. Alors oui, les jeux vidéo étaient chers à l'époque, mais le marché a évolué et avoir un emploi au SMIC est presque un luxe de nos jours. Une déclaration qui a fait bondir les joueurs, les réponses au tweet du CEO de Gearbox sont cinglantes, certains n'ont pas hésité à hisser le pavillon noir, signe qu'ils préféreront passer par des alternatives illégales plutôt que de débourser 80 $ pour Borderlands 4.

Notons qu'en dehors des réseaux sociaux, Randy Pitchford est plus nuancé, il a rappelé récemment que les coûts de développement de Borderlands 4 sont deux fois plus élevés que ceux de Borderlands 3, la volonté de Gearbox est de faire un jeu meilleur, plus grand et surtout accessible au plus grand nombre de joueurs :

Pour l'instant, il faut faire preuve de patience, 2K Games n'a pas encore dévoilé de prix pour ce jeu. La date de sortie de Borderlands 4 est fixée au 12 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, une version pour Nintendo Switch 2 est également attendue cette année.