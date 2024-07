Borderlands : Randy Pitchford parle du prochain épisode et de la licence, « les fans vont être très, très heureux »

À l'approche de la sortie en salles du film Borderlands en live-action, dont les derniers aperçus ne nous vendent toujours pas du rêve, le président et CEO de Gearbox Randy Pitchford a été interviewé par Gamesradar+, l'occasion de faire le point sur plusieurs futurs projets, à commencer par le prochain jeu principal de la licence. Lors du rachat de Gearbox par Take-Two en mars dernier, nous avions eu droit à l'officialisation du projet, ce n'est donc pas une surprise. Celui qui pourrait se nommer Borderlands 4, sauf surprise, avait ensuite refait parler de lui en juin aux détours de rumeurs, mais c'était finalement Civilization VII que 2K Games avait dévoilé. Alors, quoi de neuf ?

Eh bien, l'annonce de ce prochain jeu Borderlands ne devrait pas tarder. À quelle occasion est-ce que cela pourrait survenir ? Les évènements vidéoludiques ne vont pas manquer dans les mois à venir avec par exemple la gamescom 2024 (21-25 août) ou la PAX West 2024 (30 août - 2 septembre). Ce serait un bon moyen de capitaliser auprès du grand public qui découvrira la licence via le film. Par le passé, ce sont des rendez-vous lors desquels l'éditeur et le studio ont communiqué sur leurs projets, donc il n'y aurait rien d'étrange à cela.

Je n'ai pas réussi à cacher le fait que nous travaillons sur beaucoup de choses, et que nous travaillons sur de grandes choses. Je suis sûr que nos fans seront très, très heureux du prochain projet de jeu vidéo lorsque nous serons prêts à l'annoncer. Et je peux vous dire que nous n'allons pas faire attendre les gens très longtemps avant de l'annoncer.

Plus étonnant, une suite au long-métrage est déjà envisagée et pourrait carrément être officialisée avant la fin de l'année ou plus tôt. Il aurait sans doute été plus judicieux d'attendre de voir les retours, mais au moins Gearbox a de l'ambition.

J'ai la meilleure équipe que j'ai jamais eue et elle travaille sur ce que nous savons être exactement ce que nos fans attendent de nous. Je suis donc très, très enthousiaste. J'ai hâte d'en parler ! J'aimerais pouvoir m'exprimer dès maintenant, car nous avons tellement de choses à dire !

Enfin, il a évoqué le spin-off Tiny Tina's Wonderlands, qui pourrait bien avoir droit à une suite ou du moins à ce que les éléments de fantasy qui le composent soient à nouveau utilisés puisque les développeurs en sont fans.

Nous avons eu un meilleur résultat avec le premier jeu Wonderlands qu'avec le premier jeu Borderlands, donc c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer. J'adore la fantasy. C'est pourquoi nous avons créé le DLC original Forteresse du Dragon pour Borderlands 2, car j'aime beaucoup la fantasy. Beaucoup d'entre nous chez Gearbox aiment la fantasy, et cela nous donne ce genre d'espace pour jouer avec ça dans le contexte des thèmes et de l'univers de Borderlands. Je pense qu'il est raisonnable que nos fans s'attendent à plus.

Les prochaines années devraient donc être intéressantes pour les fans de Borderlands. Si vous souhaitez vous procurer les jeux de la licence, ils sont en vente chez Gamesplanet sur PC.

