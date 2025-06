TEST Cyberpunk 2077 : que vaut la version Switch 2 ?

Réveille-toi, samouraï, on a une Switch 2 à faire chauffer





Décembre 2020, CD Projekt sortait enfin Cyberpunk 2077, un FPS/RPG attendu depuis de longues années. Si l’expérience de jeu était particulièrement agréable sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les consoles d’ancienne génération étaient loin d’être capables de faire tourner le titre, lancé dans un état catastrophique. Cinq ans plus tard, le développeur polonais a bien rattrapé le tir avec des mises à jour gratuites et l’extension Phantom Liberty. Nous avons maintenant droit à un portage sur Nintendo Switch 2, une console hybride. Autant dire que nous étions particulièrement curieux de voir Cyberpunk 2077 tourner sur cette console portable, mais aussi sur notre TV avec le dock. Nous sommes retournés une énième fois à Night City, que vaut ce portage Switch 2 de Cyberpunk 2077 ?

En mode TV et avec l’option graphique réglée sur Qualité, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition en met plein la vue.

Rappelons d’abord qu’il s’agit ici de l’Ultimate Edition, qui regroupe le jeu de base, ses mises à jour gratuites et l’extension Phantom Liberty. Vous avez donc absolument tout le contenu, l’édition physique se targue même de tout inclure dans une cartouche de 64 Go, il faut seulement télécharger le pack de langue français pour avoir les voix dans la langue de Molière. À l’époque des cartes clés de jeu ou des codes de téléchargement, c’est quand même un gros point positif que nous tenions à souligner d’emblée. Maintenant, lançons le jeu.

Que ce soit en mode Portable ou en mode TV, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition propose deux modes de rendu, Qualité et Performance. En mode Portable et avec le réglage Qualité, le jeu est vraiment beau, nous avons de jolis reflets ici et là, c’est plutôt fluide à 30 fps lors des séquences à pied, mais il y a quand même un peu d’aliasing, du clipping et le framerate chute régulièrement lorsque V fonce à toute allure en voiture à Night City ou pendant les gros gunfights, avec des explosions. Parfois, les textures ont du mal à charger, certains éléments de l’environnement sont particulièrement moches pendant une ou deux secondes, avant d’enfin avoir droit à une texture complète, plutôt bien détaillée. Nous avons également remarqué que la ville semble un peu plus vide, avec moins de PNJ à pied ou en voiture affichés à l’écran, dommage pour l’immersion dans cet univers futuriste.

Le DLSS n’est pas magique, tout n’est évidemment pas parfait, surtout lorsqu’il y a beaucoup de choses à afficher à l’écran, mais cela reste quand même très jouable. En mode Performance, l’aliasing est bien plus présent, mais le framerate passe à 40 fps, c’est appréciable pour un jeu de tir à la première personne, les ralentissements se font bien moins sentir. Si vous êtes du genre à préférer la fluidité aux graphismes, c’est clairement le mode de rendu à privilégier, surtout sur un écran de 7,9 pouces.

Une fois la Switch 2 branchée sur son dock en mode TV et avec l’option graphique réglée sur Qualité, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition en met plein la vue, du moins dans les intérieurs. Nous avons droit à un paquet de détails à l’écran, des reflets à foison et le jeu est très fluide, avec quand même de rares ralentissements. Mais, là encore, pendant une virée en ville, c'est moins détaillé, les rues semblent vides et il n’est pas rare que des textures tardent à charger. Le mode Performance améliore là encore la fluidité, au prix d’une baisse du niveau de détails et faisant apparaître de l’aliasing, qui se faisait discret en mode Qualité. Ça pique quand même moins les yeux qu’en mode Portable et si 30 fps ne sont pas suffisants pour vous, il vaut mieux activer ce mode Performance.

Notation Verdict 14 20