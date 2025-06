TEST Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, que vaut la version Switch 2 ?

La magie opère toujours





Juste au début de l’année 2023, Warner Bros. Games et Avalanche Software lançaient Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, un jeu de rôle et d’aventure se déroulant bien avant la naissance de Harry Potter et nous permettant d’explorer librement les couloirs de l’école des sorciers, mais également Pré-au-lard et la région environnante. Un titre sorti à l’origine sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais qui avait eu droit à un portage sur Switch 1… compliqué. La vieille console de Nintendo galérait à faire tourner le jeu, les développeurs ont dû faire un tas de concessions, ce n’était pas vraiment idéal pour profiter de la magie du titre. Au lancement de la Switch 2, les studios sont de retour avec une version améliorée. Alors, que vaut Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch 2 ?

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard peut donc être vraiment beau, ou vraiment moyen.

Kidnappons d’abord la Switch 2 de son dock pour y jouer d’abord en mode Portable, le jeu est une vraie claque, du moins au début de l’aventure. Les graphismes n’ont rien à voir avec ceux affichés sur Switch 1, la version Switch 2 de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est bien plus belle, nous avons droit à des reflets ici et là, les textures sont plus détaillées et l’aliasing est bien moins présent, il disparaît même presque entièrement lors des dialogues, se focalisant sur un seul personnage en plan rapproché. Mais, une fois que le monde ouvert est accessible, c’est plus compliqué. S’il y a beaucoup de détails affichés à l’écran, le jeu souffre d’un aliasing parfois très prononcé, c’est particulièrement visible lors du vol sur balai. Ça pique les yeux, l’image devient parfois floue à quelques mètres devant nous, ce n’est pas l’idéal. Selon les lieux explorés, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard peut donc être vraiment beau, ou vraiment moyen.

Rebranchons maintenant la Switch 2 sur son dock pour nous attarder sur le mode TV. Ici, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard profite d’un peu plus de puissance et ça se sent immédiatement. L’aliasing, bien qu’encore un peu présente ici et là, est très réduit, rendant l’image plus agréable à l’œil. Le flou qui se dressait devant nous est lui aussi moins palpable, il faut quand même compter sur du clipping lors des voyages en balai, mais rien de bien méchant.

Parmi les améliorations promises par les studios, nous avions notamment l’absence de temps de chargement pendant l’exploration. C’est partiellement réussi. Même en mode Portable, il est possible de sortir de Poudlard et de gambader jusqu’à Pré-au-lard sans écran de chargement, mais lors de l’ouverture de certaines portes, il faut parfois attendre une à deux secondes avant que le chargement se fasse. Coup dur pour l’immersion. Et lorsqu’il faut se téléporter avec les Flammes de cheminette, nous avons cette fois un vrai écran de chargement, qui dure entre cinq à dix secondes. C’est mieux que sur Switch 1, évidemment. En mode TV, il y a toujours ces temps de chargement, mais qui sont deux fois moins longs, rendant l’exploration bien plus fluide.

Notation Verdict 15 20