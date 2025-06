TEST The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que vaut la Switch 2 Edition ?

Page 2 : Zelda Notes et notre avis sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition

Mars 2017, Nintendo lançait sa précédente console de salon portable, la Switch 1, et avec elle The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Bien qu’également disponible sur Wii U, le jeu d’aventure avec Link a été le fer de lance de la console, un titre grandiose et incontournable, mais qui souffrait déjà des limitations techniques de la machine. Huit ans plus tard, Nintendo lance maintenant sa nouvelle console et avec elle une Switch 2 Edition de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vendue 9,99 € en tant que mise à niveau ou offerte aux abonnés NSO + Pack Additionnel. Au programme, des améliorations techniques et de nouvelles fonctionnalités. De quoi justifier le passage à la caisse ? Réponse dans notre test.

C’est un réel plaisir d'explorer Hyrule dans ces conditions.

En amont de ce test, nous avons relancé The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Switch 1 et si l’ambiance est toujours magnifique, le titre piquait les yeux. Textures baveuses et grossières, longs temps de chargement, aliasing très présent même en mode Portable et surtout TV, le jeu était techniquement compliqué. Avec cette Switch 2 Edition, l’expérience est enfin bien plus agréable !

En mode Portable, The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition affiche enfin un framerate stable à 60 fps, c’est un réel plaisir d'explorer Hyrule dans ces conditions, surtout la Forêt Korogu qui faisait drastiquement chuter le framerate en 2017. Du côté de l’image, ce n’est évidemment pas une claque graphique, les textures restent assez brouillonnes, mais l’aliasing a totalement disparu, les décors au loin ne sont plus des bouillis de pixels et les temps de chargement sont deux à trois fois plus courts, rendant les voyages rapides moins fastidieux (mais il n’y a presque plus le temps de lire les astuces à l’écran). Grâce à une résolution augmentée au 1080p et au HDR, le jeu est clairement plus beau, la direction artistique en ressort grandie et après avoir essayé cette Switch 2 Edition, impossible de revenir en arrière sur Switch 1.

En mode TV avec la Switch 2 sur son dock, c’est là encore un vrai régal de retrouver Link à Hyrule. Malgré un poil d'aliasing en y regardant de près, la fluidité est au rendez-vous, les temps de chargement sont rapides et les textures sont mêmes un poil plus fines qu’en mode Portable, mais elles manquent encore de détails. Ce n’est toujours pas une claque graphique, mais c’est vraiment beau par rapport à la version Switch 1, grâce à la résolution augmentée. Nous ne sommes clairement pas en 4K natif, l’image semble ici plus proche du 1440p.

