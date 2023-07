Stardew Valley : des détails pour la mise à jour 1.6

Jeu indépendant culte, Stardew Valley s'est fait une réputation grâce à ses nombreuses mises à jour plus ou moins riches en contenu, faisant vivre le titre de longues années. Eric Barone de ConcernedApe veut cependant marquer la fin de cette aventure à la campagne avec une ultime mise à jour.

La version 1.6 sera donc la dernière de Stardew Valley et ConcernedApe continue de teaser son contenu. Les joueurs retrouveront un nouveau festival, de nouveaux objets (avec sans doute une faux en iridium teasée plus tôt cette année), davantage de dialogues, des secrets, et... « ??? ». Eric Barone garde quelques surprises sous le coude, mais même si ce patch 1.6 sera un peu moins conséquent que le 1.5, cette mise à jour devrait quand même ravir les fans.

Une fois cet ultime patch lancé pour Stardew Valley, ConcernedApe reprendra à plein temps le développement de Haunted Chocolatier, son nouveau jeu dans le même genre annoncé en 2021. Vous pouvez retrouver Stardew Valley à 13,99 € sur GOG.com.