Stardew Valley : le contenu de la mise à jour 1.6 dévoilé, elle va être énorme

Eric Barone, alias ConcernedApe, développe actuellement la mise à jour 1.6 de Stardew Valley, qui sera la dernière de son jeu de simulation aux 20 millions d'exemplaires vendus. Le développeur indépendant avait déjà teasé son contenu, mais il revient aujourd'hui avec davantage de détails.

Ce qui ne devait être qu'un petit patch pour faciliter la vie des moddeurs tout en rajoutant un de contenu sera finalement une vraie grosse mise à jour pour marquer la fin de l'aventure Stardew Valley en beauté. Eric Barone promet ainsi un nouveau festival majeur, deux nouveaux mini-festivals, du nouveau contenu de fin de jeu, de nouveaux objets et recettes, des fins alternatives à certaines quêtes, plus de 100 lignes de dialogues inédites, des vêtements d'hiver pour les villageois, de nouvelles récompenses sur le tableau des requêtes, le support du multijoueur jusqu'à 8 personnes sur PC, sans oublier de petits ajouts et ajustements, un nouveau type de ferme, des secrets inédits et plus encore.

De quoi ravir les fans qui vont sans aucun doute relancer une partie de Stardew Valley lorsque la mise à jour 1.6 sera publiée, mais Eric Barone ne dévoile pas encore la date de sortie. Pour rappel, une fois ce patch lancé, le développeur se focalisera sur Haunted Chocolatier, son prochain jeu lui aussi très attendu.

