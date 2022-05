Stardew Valley : 20 millions de copies vendues, Eric Barone n'en revient pas

Stardew Valley est un jeu indépendant culte, développé pendant des années par Eric Barone de ConcernedApe. Le titre est un succès depuis longtemps, comptant plus de 10 millions de copies vendues sur de multiples plateformes en 2020, puis 15 millions en septembre dernier. Mais le développeur vient de mettre à jour son site officiel avec un nouveau chiffre.

En date du 31 mars 2022, Stardew Valley s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires, dont 13 millions rien que sur PC ! Contacté par PC Gamer Eric Barone s'est fendu d'un communiqué expliquant que son jeu est plus populaire que jamais ces dernières années :

Le cap des 20 millions d'exemplaires est vraiment incroyable. Je n'arrive pas à croire que le jeu ait atteint ce niveau. Les ventes quotidiennes moyennes de Stardew Valley sont plus élevées aujourd'hui qu'à n'importe quel moment. Je ne sais pas exactement pourquoi. J'espère que le jeu continuera de se propager par le bouche-à-oreille, et plus il y a de gens qui y joueront, plus les gens partageront le jeu avec leurs amis. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux que Stardew Valley soit toujours aussi populaire.

Il y a fort à parier que le confinement a bien aidé au succès, les joueurs étaient sans doute à la recherche d'un jeu relaxant pour se détendre, et rien de mieux qu'une petite aventure à la campagne pour cela. Mais Eric Barone avoue que le précédent compte des ventes n'était pas exact, d'où cette augmentation qui n'est pas si soudaine :

Une partie de l'augmentation apparente du nombre de ventes était en fait due au fait que j'ai effectué un décompte plus précis cette fois-ci. L'ancien chiffre de 15 millions était un sous-dénombrement, car je n'avais pas d'informations complètes et quitte à me tromper, je préférais que le chiffre soit trop faible. Avec le passage complet à l'auto-édition cette année, j'ai pu faire un décompte des ventes plus approfondi.

Pour rappel, le développeur indépendant travaille depuis un moment sur un nouveau jeu, Haunted Chocolatier, mais il ne va pas laisser de côté Stardew Valley, même si sa priorité reste son futur titre :

En fin de compte, je dois suivre mon cœur, sinon la qualité du contenu en souffrira. En ce moment, j'ai surtout envie de travailler sur Haunted Chocolatier, donc ça va être ma priorité. Si j'ai besoin d'une pause sur Haunted Chocolatier, ou si j'ai des idées pour Stardew Valley qui me tiennent à cœur, alors je pourrais changer de vitesse pendant un moment. Je n'ai pas vraiment de plans stricts, cependant. Si je suis productif tous les jours et que je suis mon propre chemin, alors je me sens bien... et je pense que cela se traduira par un meilleur résultat final pour tout le monde.

Stardew Valley va donc encore faire parler de lui à l'avenir, croisons les doigts pour qu'il continue de très bien se vendre et que Haunted Chocolatier rencontre le même succès. Vous pouvez retrouver Stardew Valley à 29,99 € sur Amazon.