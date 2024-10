Starship Troopers: Extermination, la guerre contre des Arachnides recommence maintenant

Le film Starship Troopers de Paul Verhoeven a pas mal bénéficié du succès de Helldivers II en début d'année pour regagner en popularité et, ça tombe bien, un nouveau jeu vidéo vient d'être lancé. Knights Peak Interactive et Offworld viennent de sortir la version finale de Starship Troopers: Extermination sur ordinateurs et consoles de salon.

Le titre était déjà disponible en Early Access sur PC, via Steam, mais il est désormais jouable en version 1.0 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les studios partagent une bande-annonce de lancement à découvrir ci-dessus. Starship Troopers: Extermination nous demande évidemment d'incarner un soldat de la Fédération prêt à donner sa vie pour vaincre la menace Arachnide, les joueurs peuvent prendre part à une campagne solo sur la planète glacée Boreas, à des parties en ligne jusqu'à 16 joueurs et même découvrir un tutoriel doublé par Casper Van Dien, qui incarnait Johnny Rico dans le film. Voici les points clés de Starship Troopers: Extermination :

Un nouveau tutoriel avec Casper Van Dien (Johnny Rico) - Ce premier chapitre d'une toute nouvelle histoire met en scène le général Rico du film de 1997 et présente aux joueurs les différents aspects de Starship Troopers : Extermination. Un second chapitre arrivera dans une mise à jour ultérieure.

La planète Boreas - Boreas était un désert toxique et glacé avant d'être frappé par un météore infesté par les Arachnides qui ont dû évoluer pour s'adapter à cet environnement extrême. Les joueurs seront parmi les premiers soldats à fouler le sol de Boreas et devront faire preuve de sang-froid combattre ses créatures.

Le Tanker Bug - Cet insecte géant sert d'unité d'assaut blindée dans l'armée Arachnide et est capable de décimer rapidement des pelotons entiers d'infanterie mobile. Lorsque le Tanker Bug apparaît, il est nécessaire de focaliser son attention sur lui pour le vaincre.

Des missions de grande ampleur - Les joueurs devront travailler en équipe pour atteindre un objectif commun : des missions relient les escouades entre elles et demandent un effort global pour l'emporter. Les points de victoire accumulés par l'ensemble de la communauté contribuent à différents objectifs et influencent directement le déroulé de l'histoire de Starship Troopers: Extermination. Des compagnies de soldat - Les joueurs peuvent créer leur propre compagnie de soldats dévoués, à l'instar de Johnny Rico et de ses Roughnecks. Au sein de chaque compagnie, les joueurs travaillent ensemble pour atteindre des objectifs. En tant que membre d'une compagnie, les joueurs peuvent participer aux opérations dirigées par leur chef, gagner des points de victoire et contribuer à la campagne globale, découvrir des informations qui seront ensuite utilisées par les officiers, et trouver des camarades qui correspondent à leur style de jeu.

De la coopération - Jusqu'à 16 joueurs pourront s'associer pour défendre leur base, remplir des objectifs, collecter des ressources et écraser la menace Arachnide.

Six classes jouables - Les joueurs devront choisir entre Ranger, Sniper, Démolisseur, Gardien, Ingénieur et Médecin.

Des défenses à bâtir - Les joueurs pour construire des murs, des tours de guet, des tourelles à mitrailleuses et bien plus encore grâce aux matériaux récoltés.

Des cadavres d'insectes persistants - Grâce au système Carnage, chaque cadavre d'insecte mort jonche le champ de bataille, créant de nouveaux chemins et obstacles dans l'environnement.

Vous pouvez acheter Starship Troopers: Extermination à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

