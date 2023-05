Starship Troopers: Extermination, une date de sortie pour le FPS contre des Arachnides

Habile adaptation au cinéma du roman militariste Étoiles, garde à vous !, Starship Troopers reste encore aujourd'hui un très bon film d'action dénonçant par la satire le fascisme et l'impérialisme américain. Un long-métrage signé Paul Verhoeven qui va avoir droit à une nouvelle adaptation prochainement.

Starship Troopers: Extermination avait été présenté en fin d'année dernière, il s'agit pour rappel d'un jeu de tir à la première personne développé par Offworld Industries, qui placera les joueurs dans la peau de 16 soldats (et non plus 12) devant affronter des hordes d'Arachnides, d'énormes insectes extraterrestres. Une troupe de choc avec des classes de personnages pour les combats rapprochés ou à distance, la coopération sera vitale pour survivre, accomplir des objectifs, collecter des ressources puis construire et défense sa base.

La guerre contre les Arachnides débutera bientôt, la date de sortie de Starship Troopers: Extermination est fixée au 17 mai 2023, en Early Access sur PC via Steam. Le gros du contenu sera disponible dès le départ, mais les développeurs en rajouteront évidemment au fil de mises à jour gratuites jusqu'au passage en version 1.0, à une date encore inconnue. Pour une expérience plus tactique, vous pouvez retrouver Starship Troopers: Terran Command à 19,99 € sur GOG.com.