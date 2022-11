Starship Troopers: Extermination, un FPS coopératif annoncé en vidéo

Plus tôt cette année, les joueurs ont pu découvrir Starship Troopers: Terran Command, un jeu de stratégie en temps réel basé sur les films de la franchise. Mais voilà qu'Offworld Industries dévoile à son tour un nouveau jeu vidéo, Starship Troopers: Extermination, toujours inspiré du film satirique de Paul Verhoeven (lui-même adapté du roman très premier degrés de Robert Heinlein).

Starship Troopers: Extermination se présente comme un jeu de tir à la première personne coopératif où 12 joueurs incarnant des soldats d'une unité d'élite vont devoir affronter des hordes d'insectes géants extraterrestres. Trois classes de personnages seront disponibles, Assaut, Support et Defense, avec un système de construction pour ériger des murs et bloquer les assauts des Arachnides, divisés en cinq catégories (Drone, Warrior, Gunner, Plasma Grenadier et Tiger Elite). La difficulté augmentera au fil des niveaux, mais les joueurs pourront améliorer leur équipement avec de nouvelles armes et capacités.

Starship Troopers: Extermination est attendu en 2023 sur PC, il passera par une phase d'Early Access sur Steam avant sa sortie en version finale. Vous pouvez retrouver un teaser ci-dessus, des images sur la seconde page et le jeu Starship Troopers: Terran Command à 22,49 € sur Gamesplanet.