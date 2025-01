Steam Awards 2024 : voici le GOTY des joueurs PC, c'est sans surprise

"Quand les joueurs ont la parole, ils ne font preuve d'aucune originalité."oui enfin on repassera sur l'originalité avec astrobot aussi. un mario like qui reprend des univers d'autres jeux... bonnnquand a la bande son de silent hill 2 il y a plusieurs nouveaux titres pour commencer et les anciens ont été pas mal changé donc un peu ridicule votre réflexion