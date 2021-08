Street Fighter V: Champion Edition, un trailer de gameplay pour l'étrange ermite Oro disponible

La semaine dernière, Capcom a présenté les deux prochains personnages jouables de Street Fighter V: Champion Edition au travers de son live Summer Update 2021, qui ne sont autres qu'Oro et Akira Kazama. Le cinquième combattant du Season V Character Pass a également été dévoilé, un certain Luke, entièrement inédit. Il faut encore patienter une semaine avant de les découvrir manette ou stick arcade en mains, et d'ici là, l'éditeur va poursuivre leur promotion avec des bandes-annonces de gameplay. La première est dédiée à Oro, à retrouver ci-dessous :

Nous n'allons pas refaire la description de ses coups, déjà détaillés en avril et dans notre article cité plus haut, qu'Oro déchaîne face à Ryu et Akuma, en particulier ses V-Skill Onibi et Minomushi, son V-Shift, ainsi que ses V-Trigger Manrikitan et Tengu Stone. Pour l'obtenir, il faudra acheter le Character Pass de la Saison V à 24,99 € ou le plus onéreux Premium Pass à 39,99 €. Profitez-en, ils sont en promotion jusqu'au 19 août, les faisant respectivement passer à 18,74 € et 29,99 €. Sinon, nous découvrons les costumes que pourra revêtir Oro, moins nombreux que pour Rose.

Si vous souhaitez acheter Street Fighter V: Champion Edition, Amazon le vend 24,49 € sur PS4.