Stunt Track Builder : retournez jouer avec les voitures miniatures de votre enfance !

La réalité virtuelle offre tellement de choses. La possibilité de visiter des endroits inaccessibles, discuter et interagir quasi physiquement avec nos proches, de découvrir des mondes interactifs totalement inconnus, de soigner des troubles, mais aussi de nous faire remonter le temps.

Replonger dans le passé, et plus particulièrement enfance pour certains d'entre nous, c'est ce que propose Stunt Track Builder. Le développeur semble s'être inspiré de l'univers de Hot Wheels, célèbre marque américaine à la flamme, à l'origine de nos petites voitures, celles-là mêmes avec lesquelles nous jouions à la maison et dans les cours de récréation.

Dans ce jeu de simulation physique et de construction, dont le site officiel peut être consulté ici, nous nous retrouvons entre autres dans une chambre d'enfant à construire des pistes endiablées, bardées de loopings, boosts, pentes et virages en tous genres, sur lesquelles circulent des modèles réduits de voitures.

Stunt Track Builder propose de collectionner jusqu'à 20 voitures miniatures et plusieurs centaines pièces de circuits, et ce en récoltant des donuts, la monnaie du jeu. Vous commencerez cependant votre partie avec seulement deux voitures et une poignée de circuits à construire. Le titre est gratuit et disponible gratuitement sur l'AppLab à cette adresse, et une version PC VR est prévue pour l'été 2022. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits. Les achats In-App sont de la partie pour échanger de l'argent réel afin de s'offrir une jolie collection de voitures miniatures, mais aussi pour récupérer des packs de pièces et de défis pour les différents niveaux.

Le jeu contient actuellement trois niveaux représentés par des pièces de la maison. Nous retrouvons ainsi la chambre d'enfant, la cuisine et le salon dans lesquels les joueurs pourront laisser exprimer leur créativité grâce à l'éditeur de niveau et la physique du jeu, et ainsi récupérer les fameux beignets disséminés çà et là. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus de pouvoir regarder avec les yeux d'un gamin jusqu'à 5 voitures dévaler vos pistes, vous pourrez aussi projeter votre regard au volant de chacune d'elles pour apprécier les sensations !

Le développeur précise qu'en ce moment les achats In-App sont gratuits, mais il ne précise pas la durée de cette offre.

Le jeu est toujours au stade de développement et des fonctionnalités telles que les classements et le partage de circuits sont annoncées, de même que l'ajout de nombreux autres circuits. Le développeur annonce dès à présent sa volonté de porter Stunk Track Builder dans le monde réel grâce à la technologie Passthrough. Votre propre chambre ou bureau pourront donc bientôt redevenir un terrain de jeu pour vous !

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.