Suicide Squad: Kill the Justice League se paye une bande-annonce live-action bien barrée avant sa sortie

Nous ne sommes désormais plus qu'à une semaine du lancement de Suicide Squad: Kill the Justice League, nouvelle production de Rocksteady où Metropolis va devenir un terrain de jeu chaotique suite à l'invasion de Brainiac. Sa bande-annonce de lancement ayant d'ores et déjà été mise en ligne, n'ayant rien de très original en rappelant le pitch de base, Warner Bros. Games diffuse à présent une vidéo live-action intitulée Just Us, bien dans le ton malgré le côté « cringe » qui en ressort.

Déjà, l'équipe marketing a fait appel à deux comédiens que vous avez déjà pu voir à l'écran et dont la voix a été utilisée dans divers programmes animés : Will Arnett (BoJack Horseman dans le rôle-titre, Batman dans les films LEGO) et Ron Funches (King Shark dans la série Harley Quinn). C'est eux que nous retrouvons en tant que Deadshot et... Harley Quinn. Nous les retrouvons donc costumés aux côtés de deux femmes, la première en tenue de Captain Boomerang et l'autre qui est donc de facto King Shark, mais ce n'est clairement pas une évidence hormis les armes qu'elle porte... Puisqu'il s'agit d'un jeu coopératif, c'est plutôt bien pensé, mais les répliques ne volent pas bien haut. Les membres de la Justice League ne sont eux présents qu'en CGI tout comme les montres.

Si vous souhaitez tout savoir sur le jeu avant sa sortie, n'hésitez pas à consulter nos articles dédiés aux trois numéros de Suicide Squad Insider, le dernier ayant dévoilé le programme post-lancement et le cinquième personnage jouable qui ne tardera pas à débarquer. La date de sortie de Suicide Squad: Kill the Justice League est fixée au 2 février sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander à partir de 61,99 € à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte.

