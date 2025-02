Sumo Digital : une mauvaise nouvelle pour le studio, qui abandonne ses ambitions créatives

Sumo Digital a vu le jour en 2003 et il a un long C.V., mais ses jeux les plus connus ne sont que des commandes : des jeux de sport à foison, des portages, Team Sonic Racing, LittleBigPlanet 3, Sackboy: A Big Adventure, Hood: Outlaws & Legends et récemment The Texas Chain Saw Massacre, le développeur anglais est un exécutant. Mais, avec son rachat par Tencent en 2021, Sumo Digital espérait enfin créer sa propre franchise.

Malheureusement, dans un communiqué publié sur son site officiel, Sumo Digital annonce qu'il renonce à ses ambitions créatives pour se focaliser sur le développement de projets pour des partenaires. En clair, le nouveau jeu est annulé, place à d'autres commandes pour des éditeurs. Même s'il ne le dit pas explicitement, Sumo Digital va sans doute licencier du personnel suite à cette décision. Voici le communiqué du studio :

Depuis plus de 20 ans, nous avons bâti une réputation enviable de développeur de jeux fiable et respecté, travaillant avec les partenaires les plus prestigieux au monde sur leurs jeux à succès commercial et créatif. Plus récemment, nous avons saisi l'opportunité de développer notre propre propriété intellectuelle, en entreprenant des projets ambitieux et créatifs qui ont mis en valeur le talent incroyable de nos équipes. Ce parcours a favorisé une créativité et une innovation remarquables, et nous sommes profondément fiers de tout ce que nous avons accompli ensemble.

Cependant, à mesure que l'industrie évolue, nous devons équilibrer nos ambitions créatives et les réalités commerciales pour assurer la stabilité et le succès à long terme de notre entreprise. Après mûre réflexion, nous avons pris la décision stratégique de concentrer Sumo Digital exclusivement sur les services de développement pour les partenaires - notre force principale et le fondement de notre succès.

Cette transition aura inévitablement un impact sur nos studios et nos employés. Nous nous engageons à minimiser cet impact autant que possible, à explorer toutes les options pour retenir les talents et à soutenir les personnes concernées avec transparence, attention et compassion.

Cela renforcera notre position de partenaire de développement premium, en tirant parti de notre expertise pour contribuer et créer de superbes jeux pour nos clients. Qu'il s'agisse de collaborer sur des jeux nouveaux ou établis, de co-développer des jeux, de fournir une ingénierie spécialisée ou des services de portage, nous avons confiance dans le talent exceptionnel de nos équipes et dans notre capacité à prospérer dans ce prochain chapitre.

Bien que ce soit un moment difficile, ce changement n'a aucun impact sur les engagements existants ou futurs avec les partenaires et nous offre une meilleure plateforme pour nous concentrer sur nos points forts et revenir à une activité florissante.

Nous apprécions votre compréhension et votre soutien pendant cette transition.