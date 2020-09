Super Mario 3D All-Stars : les précommandes s'envolent sur Amazon, les joueurs craquent...

Après l’annonce de Super Mario 3D All-Stars, la collection réunissant trois des jeux phares de la saga du plombier moustachu, les précommandes ont bondi sur Amazon. En effet, la compilation des titres sera vendue dans une période limitée, aussi bien en physique qu’en dématérialisé. Les joueurs se dépêchent donc de réserver le Graal Mario sur la plateforme de Jeff Bezos. Par exemple, le titre est arrivé deuxième dans le top des ventes aux États-Unis, juste derrière Animal Crossing: New Horizons et a dépassé des mastodontes comme The Last of Us Part 2 ou Mario Kart 8.



Dans le même registre, Super Mario 3D All-Stars s’est placé à la septième position au Royaume-Uni. Les fans sont donc au rendez- vous malgré qu’un dénommé Super Mario Galaxy 2 manque à l’appel... Et par chez nous ? Sans surprise, le recueil monte sur la première marche du podium des Amazon Best Sellers. Sachez également que Big N. et Puma se sont associés pour délivrer aux fans une paire de chaussures aux couleurs de la mascotte.

Pour rappel, la date de sortie de Super Mario 3 All-Stars est fixée au 18 septembre 2020. Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez le précommander sur Amazon en physique à partir de 59,99 €.