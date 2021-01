Super Mario 3D World + Bowser's Fury : les deux aventures au royaume des Libellas et au Lac saut de chat pleinement détaillées en vidéo

Hier, Nintendo a dévoilé une Switch collector Mario et une nouvelle bande-annonce pour Super Mario 3D World + Bowser's Fury, mettant en avant le contenu inédit dans lequel le terrible roi Koopa va notamment se la jouer Kaijū face à un Mario Chat géant lorgnant du côté de Gokû et Super Sonic. Big N. ne perd pas de temps à un mois du lancement du jeu et en remet une couche avec une longue vidéo de 7 minutes faisant comme d'habitude le point sur tout ce que nous retrouverons au moment de l'achat.

Concernant l'aventure au royaume des Libellas, nous pourrons comme sur Wii U contrôler Mario, Luigi, Toad et Peach, pouvant tous arborer un costume de chat, marque distinctive de cet épisode. Le plombier peut également se dédoubler et user de divers power-ups, tenues et accessoires bien connus, dont le Tanuki blanc pour les moins doués du pad ou les plus jeunes. La grande nouveauté vient désormais du fait de pouvoir jouer en coopération jusqu'à 4 sur la Toile en plus du jeu local déjà présent. Autre addition sympathique, un mode Photo visiblement bien complet permettra de réaliser des clichés originaux dans lesquels les tampons collectés serviront de décorations murales.

Du côté de Bowser's Fury, nous arpenterons les îles du Lac saut de chat avec Bowser Jr. en vue de récolter les Astres félins pour permettre à Bowser de retrouver ses esprits. Pour explorer ce territoire en monde ouvert, Plessie nous transportera sur son dos, mais il ne faudra pas trop flâner au risque que Bowser en furie nous pourchasse. Dans ce cas, hormis fuir et attendre qu'il reparte, il faudra faire appel au pouvoir de la Giga Cloche pour en venir à bout en tant que Giga Mario Chat. Cette aventure inédite sera par ailleurs jouable seul ou en coopération locale.

Enfin, sachez que tous les amiibo seront compatibles, dont les deux inédits sortant pour l'occasion et vendus en pack. Celui de Mario Chat le transformera en Mario Chat blanc invincible, tandis que Peach Chat offrira un objet aléatoire. L'amiibo Bowser fera apparaître sa forme en furie et enfin celui de Bowser Jr. enverra une onde de choc touchant les ennemis et blocs à portée.

Si ces deux aventures vous font de l'œil, Super Mario 3D World + Bowser's Fury est attendu le 12 février sur Switch. Il est disponible en précommande sur Amazon au prix de 45,49 €.