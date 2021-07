Super Mario Bros. 3 : la version PC développée par id Software retrouvée dans un musée

Avant de devenir le studio derrière Doom, Quake et d'autres FPS cultes, id Software a développé Commander Keen, un jeu de plateforme en 2D évidemment inspiré des Super Mario Bros. de Nintendo. D'ailleurs, John Romero rappelait il y a quelques années que le titre est né suite à la volonté de porter Super Mario Bros. 3 sur PC, mais Nintendo a refusé le projet.

Pour Romero et id Software, il s'agissait d'un lointain souvenir, mais le Strong National Museum of Play a reçu récemment des vieux jeux d'un développeur anonyme et parmi les titres offerts au musée se trouvait une démo de ce Super Mario Bros. 3 sur PC. Une énorme surprise pour Andrew Borman, qui s'occupe du musée et qui ne s'attendait évidemment pas à trouver ce titre. Après avoir fait une copie de la disquette, il a pu le lancer avec un émulateur DOSBox et l'a comparé à la vidéo partagée par John Romero en 2015, tout correspond. La démo n'est pas très convaincante, il s'agissait d'une preuve de concept pour séduire Nintendo, mais avec un Niveau 1-1 extrêmement fidèle à celui sur NES.

Vous pouvez retrouver la vidéo partagée par Romero il y a quelques années ci-dessus, et c'est une partie de l'histoire d'id Software qui se retrouve désormais sauvegardée dans le Strong National Museum of Play. Depuis, le studio s'est spécialisé dans les jeux de tir et travaille encore sur du contenu additionnel de DOOM Eternal. Nintendo fait quant à lui perdurer la franchise Mario, vous pouvez retrouver New Super Mario Bros. U Deluxe à 44,49 € sur Amazon.

