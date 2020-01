Switch : le créateur de Tetris adore la console, Breath of the Wild et Tetris 99

Vendu avec la Game Boy, Tetris est un jeu désormais culte et connu de tous. Conçu par Alexey Pajitnov dans les années 80, le jeu de puzzle a depuis eu droit à de nombreuses versions sur tout un tas de plateformes, dont Tetris 99, reprenant les codes du jeu de base en les mélangeant aux règles du Battle Royale. Une réussite, même pour Alexey Pajitnov.

Le concepteur russe s'est en effet entretenu avec USGamer et a donné son avis sur ce Tetris 99, mais également sur la Switch en elle-même et sur quelques jeux de la console de Nintendo, qu'il affectionne vraiment :

Tetris 99 est vraiment un excellent titre. Fondamentalement, je pense que la version à un joueur de Tetris s'est plus ou moins stabilisée au fil des ans. C'est bien, et nous adaptons simplement le jeu à de nouvelles interfaces utilisateurs. Mais pour les modes à deux joueurs et la compétition sérieuse, il y a plusieurs défis à surmonter. Je veux vraiment que Tetris s'impose comme de l'eSport. Nous y arrivons très lentement mais sûrement. J'adore la Switch. Ils (Nintendo) ont fait un excellent travail là-dessus.

Alexey Pajitnov va même jusqu'à avouer qu'il adore The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Switch, et qu'il doit se battre avec son fils pour garder la console et continuer à jouer. Concernant Tetris 99, le niveau des joueurs est élevé, de là à imaginer une vraie scène eSport, il n'y a qu'un pas.