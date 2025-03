Switch : Nintendo introduit les cartes de jeu virtuelles, rendant le format numérique toujours plus pratique

Ce dernier Nintendo Direct de l'ère de la Switch n'a pas été avare en nouveautés, même si rien de renversant n'y a été montré en termes de jeu. Une annonce pour le moins surprenante y a tout de même été effectuée, qui concerne les productions au format numérique. Comme précisé dans la vidéo ci-dessous, il est possible d'utiliser une cartouche physique dans n'importe quelle Switch et la rétrocompatibilité avec la Switch 2 a d'ores et déjà été confirmée, bien qu'il puisse y avoir des exceptions. Eh bien, tel un Sony Interactive Entertainment nous montrant de quelle manière prêter nos disques lors de l'E3 2013, la firme de Kyoto a conçu un système pour rendre le prêt de jeux numériques tout aussi pratique !

À partir de la fin du mois d'avril, les jeux achetés sur l'eShop seront chargés sous la forme de cartes de jeu virtuelles. Comme actuellement, tous les utilisateurs d'une même console pourront les utiliser comme c'est le cas des cartouches. La différence, c'est que nous serons capables de les charger et éjecter via un écran de gestion dédié, permettant alors de les utiliser sur une deuxième console à tout moment. Clairement, nous voyons cela comme une manière de faciliter la transition avec la Switch 2 au sein des foyers, le communiqué de presse précisant qu'il sera possible de les utiliser avec dès son lancement.

Notez qu'une connexion Internet ne sera requise que pour le chargement et l'éjection, tandis que les deux appareils devront être liés en local une première fois avant de pouvoir gérer les échanges à distance.

Les groupes familiaux en bénéficieront aussi (jusqu'à 8 personnes) via des possibilités de prêt d'un jeu à la fois par joueur, allant jusqu'à deux semaines, nécessitant là encore une connexion locale sans fil. Bref, ce sera comme avec une véritable cartouche, mais sans les défauts liés à la restitution de notre bien.

