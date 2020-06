SYN : une démo technique d'un futur FPS cyberpunk en monde ouvert présentée par Tencent

Ces derniers jours, Tencent Games a présenté plusieurs projets aux genres bien variés avec le MOBA Pokémon UNITE et le titre d'action à défilement horizontal Metal Slug Code: J, tous deux développés par TiMi Studios. Le géant chinois a fait une autre grosse annonce durant le week-end, concernant cette fois une démo technique d'un futur jeu au style cyberpunk, nommée SYN.

Conçue en interne par les studios Lightspeed et Quantum en utilisant l'Unreal Engine, cette démo est d'ores et déjà marketée à l'international de par sa présentation en anglais, et devrait accoucher d'un FPS en monde ouvert à destination des PC et consoles. Les graphismes se veulent réalistes et « élégants », avec une liberté de création de l'avatar plutôt poussée à en croire les exemples montrés sur l'une des deux jolies jeunes femmes, qui n'était pas sans rappeler Harley Quinn avec l'une des nombreuses coupes de cheveux choisies. Couleur de peau, options cosmétiques et skins, tout y devrait y passer.

Et comme vous pouvez le constater, la plus grosse originalité viendra sans doute des animaux cybernétiques accompagnant le personnage, au choix une sorte de léopard ou un ours, disposant donc d'implants et pouvant également être personnalisés. Dans tous les cas, le rendu est impressionnant, tout l'objectif d'une telle démo technique. Enfin, un large choix de véhicules sera proposé, allant du simple taxi futuriste à des engins plus massifs comme l'Interceptor PCR, tous pouvant là encore être modifiés en temps réel.

Évidemment, il n'est sans doute pas anodin que Tencent se lance dans la création d'un jeu cyberpunk alors que toute l'industrie a les yeux rivés sur Cyberpunk 2077, sortant en fin d'année et pouvant être précommandé 54,99 € sur Amazon, mais il faudra sans doute des années avant de voir ce projet se concrétiser.