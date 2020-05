System Shock 3 : le nom de domaine n'appartient plus à OtherSide, mais à Tencent

OtherSide Entertainment semble avoir trouvé une solution à ses problèmes concernant le développement de System Shock 3. Pour rappel, le FPS/RPG devait être édité par Starbreeze, mais la firme a revendu les droits d'édition à OtherSide pour renflouer ses caisses. Le développeur avait des fonds pour poursuivre la production de System Shock 3 pendant plusieurs mois, mais était à la recherche d'un éditeur.

Eh bien, comme le rapporte VGC, il semblerait qu'OtherSide Entertainment ait signé un accord avec Tencent, géant de l'industrie numérique chinois. En effet, les noms de domaines « SystemShock3.com » et « SystemShock4.com » appartiennent désormais à Tencent, et non plus à OtherSide.

Malheureusement, le développeur n'a pas officialisé la nouvelle et reste muet sur les réseaux sociaux depuis de longs mois. Cela n'a rien de rassurant, car en début d'année, le studio s'était séparé de plusieurs membres importants et avait du mal à payer ses employés. Si accord avec Tencent il y a, cela pourrait résoudre les problèmes d'OtherSide Entertainment et ainsi permettre de terminer le développement de System Shock 3.