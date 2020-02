System Shock 3 : départs majeurs, développeurs sans emploi, OtherSide prend l'eau

En parallèle du développement des remakes des deux premiers opus par Nightdive Studios, OtherSide Entertainment prépare actuellement System Shock 3. Le titre devait être édité par Starbreeze, mais le studio a revendu les droits à OtherSide afin de se renflouer l'année dernière. Le développeur indiquait alors être à la recherche d'un nouvel éditeur, mais en interne, eh bien, le navire prend l'eau.

C'est ce que rapporte VGC, mentionnant notamment le départ de plusieurs membres importants de l'équipe ces derniers mois, à l'instar du directeur du jeu, du scénariste, du responsable du design et du programmeur principal. Au total, ce sont une douzaine de personnes qui ont quitté OtherSide Entertainment ces derniers mois, même Chase Jones, ayant pourtant travaillé pendant de nombreuses années avec Warren Spector. En décembre 2019, le community manager Sam Luangkhot avait lui aussi annoncé son départ, mentionnant des licenciements. Ce dernier a d'ailleurs réagi à un message d'un développeur anonyme d'OtherSide, affirmant que l'équipe « n'est plus employée » par le studio :

La seule raison pour laquelle je poste ceci est parce que j'ai vu tellement de confusion sur l'état de l'entreprise et du projet, je pense que des informations à la première personne seraient les bienvenues.

Si Starbreeze n'était pas entré en crise, je pense que nous aurions livré quelque chose d'intéressant avec un gameplay frais et innovant, mais un jeu beaucoup plus petit que ce que les gens attendaient et inévitablement décevant pour la suite d'une franchise aussi appréciée. Ces attentes élevées ont conduit à beaucoup d'expérimentation coûteuse. Nous étions une petite équipe et savions que nous ne pouvions pas rivaliser avec les simulations immersives actuelles en termes de qualité et d'étendue de production, nous devions donc être créatifs, intelligents et singuliers.