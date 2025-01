Team17 (Worms) annonce un changement qui ne devrait pas perturber les joueurs

En toute fin d'année dernière, le 28 décembre 2024, nous apprenions le décès de Martyn Brown, cofondateur de Team17, un éditeur et développeur de jeu vidéo créé en 1990 et surtout connu pour les franchises Worms et Alien Breed. Un choc pour le studio et les joueurs, mais, hasard du calendrier, voilà que Team17 annonce aujourd'hui un changement, heureusement plus positif.

Dans un communiqué, Team17 Group annonce qu'il s'appellera désormais everplay group. L'objectif est simplement de refléter l'évolution du groupe depuis son introduction en Bourse en 2018. everplay group compte trois entités majeures, mais il n'y aura pas de changements pour celles-ci. Team17 va continuer à éditer et développer des jeux, idem pour astragon Entertainment spécialisé dans les jeux de simulation et StoryToys pour les logiciels éducatifs.

En clair, cela ne va absolument rien changer pour les joueurs, le petit logo de Team17 sera encore là dans les futures productions du studio après le changement du nom du groupe, prévu pour la fin février.