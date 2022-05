Techland : un Action-RPG AAA dans un monde ouvert fantastique en développement par les créateurs de Dying Light et d'anciens de CD Projekt

Techland n'en a clairement pas terminé avec Dying Light 2 Stay Human, dont une nouvelle roadmap jusqu'en fin d'année a récemment été diffusée, et qui sera soutenu pendant encore 5 bonnes années au moins. Pour autant, cela ne signifie pas que le gros des effectifs du studio va se tourner les pouces et il est donc évident que le projet suivant est déjà dans les tuyaux. Ça l'est d'autant plus qu'il vient d'être annoncé, du moins dans ses très grandes lignes. Et, non, il ne s'agit pas d'un Dying Light 3 !

Rassurez-vous, même si les zombies ne seront à priori pas de la partie cette fois, le prochain jeu de Techland sera tout de même un Action-RPG en monde ouvert qualifié de AAA, mais il prendra cette fois place dans un univers fantastique. Et il y aura du beau monde pour travailler dessus, notamment en provenance d'un autre studio polonais fort connu : CD Projekt Red. Le développement a visiblement déjà commencé depuis un moment en parallèle de celui de Dying Light 2 et va s'accélérer, puisque l'équipe cherche à s'agrandir et recrute. Si vous avez les compétences requises, ça se passe ici.

L'équipe de la nouvelle licence compte dans ses rangs des vétérans de l'industrie, comme : Karolina Stachyra - Narrative Director qui a déjà travaillé pour CD Projekt Red sur The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt et ses DLC ;

Arkadiusz Borowik - Narrative Lead qui a déjà travaillé pour CD Projekt Red sur The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt et ses DLC. De plus, au cours des derniers mois, l'équipe a été renforcée par les arrivées de : Bartosz Ochman - Open World Director, qui a déjà travaillé sur Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Wild Hunt.

Mario Maltezos - Directeur créatif expérimenté, il a travaillé avec des entreprises comme Ubisoft (Prince of Persia : The Sands of Time), Warner Bros (Mad Max) et Microsoft.

David McClure - Lead Game Designer précédemment associé à Arkane Studios (Deathloop), Deep Silver et Playground Games.

Kevin Quaid - Lead Animator avec plus de 8 ans d'expérience chez Guerilla Games qui a travaillé sur des titres tels que Horizon Zero Dawn et son extension The Frozen Wilds

Marcin Surosz - Lead UI/UX Designer qui a une capacité remarquable à identifier les besoins des joueurs, anciennement de People Can Fly.

Il faudra sans doute patienter quelques années avant de découvrir ce projet en bonne et due forme, mais il a déjà de quoi attiser notre curiosité. Dying Light 2 Stay Human est quant à lui toujours en vente sur Amazon et doit encore sortir sur Switch.