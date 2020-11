The Falconeer : le titre célèbre son lancement avec un trailer

Développé en solitaire par Tomas Sala et publié par Wired Productions, The Falconeer décolle dès aujourd’hui avec un trailer de lancement qui nous met bien dans le bain. Au programme : plein de combats aériens à dos d’oiseaux géants. Comme nous le montre la vidéo ci-dessous, les autres faucons ne sont pas la seule menace puisque toutes sortes de vaisseaux et de navires viennent vous voler dans les plumes. À vous d’utiliser l’agilité naturelle de votre piaf pour dominer la terre, la mer et le ciel.

The Falconeer s’élance donc sur PC (Steam, GOG.com, GMG, Fanatical, Gamesplanet et Gamersgate) Xbox One, ainsi que sur Xbox Series où il tournera à 60 fps (en 4K sur Xbox Series X). Des conditions idéales pour apprécier les 12 heures de jeu que l’éditeur nous promet et qui devrait nous immerger dans une histoire prenante où la bande-son bonifie le tout.

À noter que The Falconeer bénéficie de 10 % de remise sur PC si vous assistez au stream de lancement qui se déroule à cette adresse. Autre précision, le jeu peut aussi se jouer sur Xbox One via le Xbox Smart Delivery. Une petite dernière pour la route ? Tomas Sala vous invite à consulter la section Creator Spotlight du site d’Unity où vous trouverez quelques making of intéressants au sujet de The Falconeer.

The Falconeer est disponible sur Gamesplanet à 25,49 € et à la Fnac en version Xbox One/Series X/S