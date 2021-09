The Good Life : le nouveau jeu d'enquête farfelu de Swery65 se trouve enfin une date de sortie via un trailer

Hidetaka Suehiro est l'un des créateurs nippons les plus fantasques de sa génération, qui a fasciné et divisé avec ses œuvres, dont le diptyque Deadly Premonition. Peu de temps après la sortie de Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise (disponible sur Switch à partir de 29,61 € chez Amazon.fr), il s'apprête à livrer une nouvelle licence baptisée The Good Life, financée sur Kickstarter.

Elle nous fera suivre Naomi Hayward, journaliste du Morning Bell envoyée dans la ville rurale anglaise de Rainy Woods connue pour être la plus heureuse du monde. Entre photographie, enquête de meurtre et transformation de l'ensemble de la communauté en chien et chat la nuit, l'héroïne va cependant vite vivre de nombreux périples, y compris sous sa nouvelle forme nocturne féline ou canine.

Après plusieurs reports, The Good Life était annoncé pour l'automne 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et il n'y coupera pas : sa date de sortie vient d'être fermement calée au 15 octobre 2021. La bonne nouvelle a été colportée par une bande-annonce nous faisant découvrir une multitude de situations de jeu variées via un drôle de livre pop-up. Maintenant, comme toujours avec Swery65, il n'y a plus qu'à patienter pour juger le jeu sur pièce.