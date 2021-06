The Good Life : le jeu de Swery encore repoussé, et il change d'éditeur

Cela fait quatre ans que Hidetaka « Swery » Suehiro, connu pour Deadly Premonition et D4, a annoncé The Good Life, un jeu d'aventure dans un village anglais où tout le monde se transforme en chat ou chien à la tombée de la nuit. Le titre a été financé via une campagne participative sur Kickstarter et il a été plusieurs fois repoussé.

Aux dernières nouvelles, The Good Life était attendu dans le courant de l'été 2021 et il devait être édité par The Irregular Corporation, comme cela avait été annoncé en novembre dernier. Mais cette semaine, la mauvaise nouvelle est tombée, le titre prend encore du retard, il sortira en fin d'année 2021 sur PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Et c'est Playism qui a partagé l'information, car il devient le nouvel éditeur de The Good Life, The Irregular Corporation ne semblant plus vouloir continuer l'aventure. Cela ne devrait pas changer grand-chose pour les futurs joueurs, qui doivent prendre leur mal en patience encore quelques mois supplémentaires. Vous pouvez retrouver Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise à 30,71 € sur Amazon.