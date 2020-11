The Good Life : une période de sortie pour le jeu de Swery, ça ne sera pas en 2020

C'est en 2017 que Hidetaka Suehiro, plus connu sous le pseudonyme de Swery, nous a présenté The Good Life, un jeu d'aventure mettant en scène une jeune photographe enquêtant dans un étrange village où tous les habitants se transforment en chat une fois la nuit tombée. Le titre devait arriver dans le courant du troisième trimestre 2019, puis a été repoussé à 2020.

L'année touche à sa fin, et comme il fallait s'en douter, The Good Life ne sortira pas avant l'année prochaine. White Owls, studio de Swery, a en effet annoncé aujourd'hui que son jeu arrivera dans le courant de l'été 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, et il pourra compter sur le soutien de l'éditeur The Irregular Corporation, fraîchement annoncé aujourd'hui également.

Pour patienter, vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce de The Good Life ci-dessus, ainsi que Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, dernier jeu en date de Swery, vendu 35,2 € sur Amazon.fr.