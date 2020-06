The Messenger et Observation annoncés sur Xbox One, avec une sortie imminente

La Xbox One de Microsoft va très prochainement accueillir deux nouveaux jeux, déjà disponibles sur d'autres plateformes et édités par Devolver Digital. Deux titres bien différents, car il s'agit de The Messenger de Sabotage Studio et d'Observation, développé par No Code. Et ils ont la même date de sortie.

The Messenger est pour rappel un jeu d'action et de plateforme rétro, mélangeant le 8-bit et le 16-bit, suivant un jeune ninja devant affronter des démons qui ont attaqué son village. Observation n'a vraiment rien à voir, il nous emmène dans l'espace aux côtés de S.A.M., une intelligence artificielle chargée d'aider Emma à reprendre contact avec ses équipiers d'une station spatiale. Devolver Digital n'a officiellement rien annoncé, mais les pages du Microsoft Store sont déjà en ligne ici et là.

La date de sortie de The Messenger et d'Observation est fixée au 25 juin 2020 sur Xbox One.