The Room VR: A Dark Matter, l'escape game en réalité virtuelle se trouve une date de sortie sur PC, PlayStation 4 et Oculus Quest

En huit ans, Fireproof Games a déjà emmené bon nombre de joueurs dans des enquêtes vraiement réussies sur mobile, puis avec leurs portages sur PC. Nommés et récompensés pour tous les titres (The Room, The Room Two, The Room Three et leur dernier en date uniquement sur mobile, The Room Old Sins), le studio voulait pouvoir aller plus loin et offrir une aventure totalement immersive grâce à la réalité virtuelle.

The Room: A Dark Matter proposera donc une aventure inédite et surtout imaginée et conçue pour la VR. L'histoire, pour le peu que nous en savons, commence dans les locaux de l'Institut britannique d'archéologie, où la disparition d'un égyptologue reconnu déclenche une enquête de police qui nous emmènera explorer des cryptes, des gadgets fantastique et décoiuvrir un élément qui brouillera la frontière entre réel et imaginaire. En ajoutant l'immersion à son talent de créateur d'enquête, le studio devrait, ici, nous proposer un escape game de qualité qui pourrait bien devenir un top seller du genre.

The Room: A Dark matter est prévu pour le 26 mars prochain sur tous les supports pouvant l'accueillir (PlayStation VR, Oculus Quest, Oculus Rift, Oculus Rift S, Valve Index, Vive Cosmos, HTC Vive et les casques Windows Mixed Reality). Son prix n'est pas encore connu.