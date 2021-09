Eye of the Temple : le jeu VR en free roaming et room scale a trouvé sa date de sortie !

Eye of the Temple est un jeu d'aventure nous mettant dans la peau d'un archéologue partant explorer un temple mystérieux, caché au cœur de la jungle. Développé depuis cinq ans par l'indépendant Rune Skovbo Johansen, le titre se laisse essayer via une démo depuis 2020 qui nous avait conquis, puisque nous l'utilisons toujours lors de nos présentations de la VR auprès du grand public. Entièrement jouable en room scale et en free roaming à l'instar de traVRsal que nous avions essayé il y a quelques semaines, Eye of the Temple se démarque par son gameplay particulièrement immersif. Oubliez donc les boutons ou les joysticks, puisque vous allez devoir vous déplacer physiquement dans votre pièce, tourner sur vous-même, vous accroupir ou esquiver les pièges que vous croiserez dans les entrailles de ce temple regorgeant de secrets, de trésors à découvrir et d'énigmes à résoudre.

Vous allez donc évoluer physiquement, et sans jamais sortir de votre zone de jeu (nécessitant au minimum un espace de 2x2 m), grâce à un système de locomotion basé sur des plateformes en mouvement, des ascenseurs ou encore des pierres roulantes vous demandant de marcher dans le sens inverse pour ne pas tomber. L'immersion est garantie, à vous de garder l'équilibre ! Mais que serait un bon explorateur de tombes sans sa panoplie complète ? Outre un chapeau et un peu de sable dans les chaussettes, c'est ainsi que vous aurez à disposition une torche, pour vous éclairer dans ces environnements obscurs, mais aussi un fouet. Celui-ci, entièrement simulé physiquement et nécessitant un certain temps d'apprentissage, vous sera utile pour saisir des leviers à distance (si vous réussissez du premier coup c'est probablement un coup de chance, tout le monde n'a pas le coup de poignet légendaire d'Indy), casser des jarres, mais aussi combattre des ennemis volants. Et bien sûr, de nombreux pièges vous demanderont de vous investir physiquement, sous peine de finir grillés ou en petits morceaux. Qui vous a dit que ce serait une promenade de santé ? Les explorateurs les plus aguerris pourront également débloquer un mode speedrun chronométré accélérant davantage les blocs en mouvement, idéal pour tester vos réflexes.

La date de sortie d'Eye of the Temple a été fixée au 14 octobre 2021 sur Steam. Il sera compatible avec tous les casques SteamVR. Si vous n'avez pas encore sauté le pas de la VR, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.