The Tree : le jeu de stratégie de Touched by Grace est disponible sur iOS et Android

Sorti le 12 novembre 2020 sur Steam, The Tree débarque sur iOS et Android. Adapté du jeu de société d’Asyncron, The Tree est un titre de stratégie indépendant développé par Touched by Grace et édité par Plug In Digital. Les joueurs devront y faire pousser quatre arbres issus de différents univers. Pour se faire, ils auront droit à différents atouts comme des bourgeons ou des fleurs d’or en plus d’un esprit gardien pour les aider dans leur progression ou pour ralentir leurs adversaires.

Ainsi, The Tree est disponible dès à présent sur iOS et Android, et vous coûtera 4,99 € sur le Google Play Store et 5,49 € sur l’App Store. Plug In Digital a publié un court trailer pour l’occasion. Vous pouvez y apercevoir différents arbres comme le Cerisier Japonais ou le Séquoia Géant et un peu de gameplay vous montrant comme prendre soin de votre arbre, le tout sur une musique reposante. Si vous êtes un peu curieux, voici ce qui vous attend dans The Tree :

À travers divers univers issus du folklore populaire (Brocéliande, les Indiens d’Amérique, les Vikings ou le Japon Médiéval), faites pousser pour chacun d’entre eux un arbre emblématique. Chaque joueur dispose d’un certain nombre d’éléments pour faire grandir l’arbre (branche, feuille, bourgeon, fruit et fleur d’or) et la victoire s’offrira à celui qui les aura posés le premier. Chaque joueur dispose de cartes ainsi que d’esprits gardiens pour l’aider à faire grandir l’arbre plus rapidement ou à ralentir la progression de son ou de ses adversaires. Il sera important de les utiliser au bon moment et à bon escient ! 4 univers folkloriques et populaires avec chacun un arbre de référence.

De superbes environnements graphiques.

Possibilité de jouer en solo jusqu’à 3 adversaires.

Multijoueur de 2 à 4 joueurs.

Un jeu simple et addictif pour toute la famille (à partir de 10 ans).

Si jamais vous êtes plus PC que smartphone, The Tree est aussi disponible pour ordinateurs sur Gamesplanet pour 7,19 €.