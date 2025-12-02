The Witcher : une trilogie en six ans, CD Projekt y croit toujours

Il y a trois ans, CD Projekt officialisait plusieurs projets, dont une nouvelle trilogie The Witcher. Des jeux de rôle et d'action dirigés par Sebastian Kalemba, qui devraient se concentrer sur le personnage de Ciri, la vraie héroïne des romans d'Andrzej Sapkowski. À l'époque, le studio polonais affirmait vouloir sortir la trilogie complète sur six ans, après le lancement du premier volet. Mais The Witcher IV occupe déjà les développeurs depuis plusieurs années. CD Projekt arrivera-t-il à tenir le rythme ?

The Witcher IV pas avant 2027





CD Projekt l'a redit lors de la publication de son bilan financier, The Witcher IV ne sortira pas en 2026. Il ne sera d'ailleurs même pas aux Game Awards 2025 la semaine prochaine. Si le jeu sort en 2027 (rien n'est confirmé), il faudra que The Witcher V et VI soient lancés d'ici 2033. Un planning serré, mais CD Projekt y croit encore. Concernant ce sujet, le co-CEO Michał Nowakowski a répondu aux investisseurs :

Nous pouvons simplement confirmer que le jeu ne sortira pas en 2026 et, comme à notre habitude, nous n'abordons pas les aspects techniques ou de conception. Rien d'inhabituel, à mon avis, concernant TW4 : la production se poursuit à plein régime, conformément à notre planning interne. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment. D'une certaine manière, oui, je pense que les prochains jeux devraient sortir plus rapidement. Comme nous l'avons déjà indiqué, notre objectif est toujours de sortir la trilogie complète en six ans. Cela signifie donc que nous prévoyons un temps de développement plus court entre TW4 et TW5, entre TW5 et TW6, et ainsi de suite.

Des centaines de développeurs sur The Witcher IV





CD Projekt espère donc développer plus rapidement les prochains jeux de la saga. Pour rappel, le studio polonais utilisait jusqu'ici le moteur de jeu REDengine, jusqu'à Cyberpunk 2077. Mais The Witcher IV tournera sous l'Unreal Engine 5 d'Epic Games. Une fois le moteur apprivoisé par les développeurs, les choses devraient s'accélérer.

Pour rappel, 447 personnes travaillent actuellement sur The Witcher IV, mais CD Projekt a également d'autres projets en développement, dont un remake du premier volet avec Geralt de Riv ou encore Cyberpunk 2, qui occupe 135 personnes.

En attendant de découvrir The Witcher IV en 2027, ou plus tard, vous pouvez retrouver The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition à 10 € sur GOG.com.