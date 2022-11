The Witcher : le nom du directeur de la prochaine trilogie est connu

Récemment, CD Projekt a dévoilé ses plans pour l'avenir, avec des projets pour les franchises Cyberpunk et The Witcher, celle qui nous intéresse aujourd'hui. En plus d'un Project Sirius développé par The Molasses Flood, les fans peuvent s'attendre au Project Canis Majoris, un remake du premier RPG avec Geralt de Riv sous Unreal Engine 5 par Fool's Theory et des vétérans du studio polonais.

Mais surtout, CD Projekt développe lui-même le Project Polaris, premier volet d'une toute nouvelle trilogie en monde ouvert. Un projet évidemment ambitieux et très attendu par les fans, mais qui sera à sa tête ? Eh bien, c'est Sebastian Kalemba qui va réaliser cette saga inédite dans l'univers The Witcher, lui qui était un simple animateur sur le premier opus. Il a depuis pris du galon, devenant directeur de l'animation sur l'extension Blood & Wine de The Witcher 3: Wild Hunt ainsi que sur le plus récent Cyberpunk 2077.

Il faudra ce contenter de cette petite annonce pour le moment, le premier volet de cette nouvelle trilogie reste bien mystérieux, mais devrait propulser les joueurs dans l'École du Lynx, une nouvelle famille de Sorceleurs encore inconnue. Vous pouvez sinon retrouver les aventures de Geralt de Riv sur GOG.com.